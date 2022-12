TGCOM

A giugno laaveva ridotto della metà la durata della quarantena obbligatoria per i viaggiatori in arrivo: da 21 giorni a 10, e attualmente l'isolamento è di cinque giorni negli appositi hotel ...Il paese ha registrato 250 milioni di casi in 20 giorni, ma si prepara a dare l'addio alla strategia "zero Covid" osservata dal 2020 a oggi Insi stanno registrando più di un milione di contagi e 5 mila morti da Covid al giorno. È quanto stimato dalla società britannica di dati sulla salute Airfinity, secondo quanto riporta la Bbc. Il ... Cina travolta dal Covid, esperti: "Si rischia un milione di morti" | A Malpensa tampone per sequenziamento a chi arriva da Pechino Dopo l'esplosione dei contagi da Covid in Cina con 250 milioni di nuovi casi nei primi 20 giorni di dicembre e con alcuni studi che stimano ad almeno un milione il numero di possibili morti, ha spinto ...Dopo l’esplosione dei contagi da Covid in Cina con 250 milioni di nuovi casi nei primi 20 giorni di dicembre e con alcuni studi che stimano ad almeno un milione il numero di possibili… Leggi ...