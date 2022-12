Cina | incubo Covid ma si torna a viaggiare | boom di prenotazioni verso l' estero A Malpensa richiesto il tampone

ilmessaggero.it

E poi mi volete dire che non ci sarebbe di che lamentarsi - Inmilioni di casi Covid e forse pure migliaia di morti. A Malpensa obbligo di tampone allo sbarco. Qualcuno chiede almeno 5 giorni ...Ma Pechino corregge il bollettino Le regole anti - Covid ine la reazione dell'Europa L'allentamento delle restrizioni - di fatto l'ultimo baluardo della politica cinese - arrivano nel momento ... Cina, incubo Covid ma si torna a viaggiare: boom di prenotazioni verso l'estero. A Malpensa richiesto il tampo - Lele Adani racconta di aver avuto un accordo "verbale” con la Rai per commentare la finale dei mondiali in Qatar qualora non ci fosse stata l’Italia. E spiega come mai alla fine è andata diversament ...In Cina insieme ai dati allarmanti sulla nuova impennata di contagi Covid (almeno cinquemila morti e oltre un milione di positivi al giorno, secondo le stime della società ...