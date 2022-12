Cina | boom di prenotazioni per il mondo dopo lo stop alla quarantena Il Giappone teme i contagi e reimpone il test Covid

(Di martedì 27 dicembre 2022) La decisione era attesissima, le conseguenza immediate. Le autorità cinesi hanno annunciato ieri, 26 dicembre, che l’obbligo diper chi arriva nel Paese dall’estero verrà abolito a partire dal prossimo 8 gennaio: una scelta che segna la fine di una politica rimasta in vigore per oltre tre anni. Non serviva altro per far ritornare d’attualità la grande voglia di tornare a viaggiare dei cittadini del gigante asiatico, tanto a lungo frustrata. Entro mezz’ora dall’annuncio, infatti, le ricerche di viaggi all’estero sono schizzate ai livelli massimi da tre anni, secondo la società di prenotazione Trip.com. Anche la piattaforma Ctrip parla di un aumento di 10 volte nelle ricerche di popolari destinazioni transfrontaliere nello stesso lasso di tempo. I dati di un’ulteriore piattaforma, Qunar, citati dal Guardian, mostrano che entro 15 minuti d...

