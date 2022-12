Ciclismo | Alberto Contador operato | “Mi hanno tolto più di 100 tumori benigni”

Leggi su oasport

(Di martedì 27 dicembre 2022)si è sottoposto a un grande intervento chirurgico. L’ex ciclista spagnolo ha subito la rimozione di oltre 100 lipomi in svariate parti del corpo: si tratta della forma più comune di tumore benigno del tessuto adiposo, è un accumulo di grasso dovuto a una crescita incontrollata delle cellule adipose e che si sviluppa sotto la pelle. Ad annunciarlo è stato lo stessocon un video pubblicato sul suo profilo Instagram: “Ieri sono stato al negozio di riparazioni. Avevo bisogno di rimuovere qualche lipoma ed è venuto fuori che ne avevo oltre 100. Non correrò per un po’…“. Il ribattezzato Pistolero ha compiuto 40 anni lo scorso 6 dicembre e si è ritirato dall’attività agonistica nel 2017. L’iberico ha vinto due Tour de France (2007, 2009), tre Vuelta di Spagna (2008, 2012, 2014), due Giri ...