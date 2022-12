“Ciao Claudia” | lutto nella musica | l’addio di Baglioni e Morandi

Today.it

A darne il commosso annuncio Claudio Baglioni che con lei aveva condiviso per decenni il palco: ". La tua voce bellissima canterà sempre con noi ". Al suo saluto si è unito quello di ...Apripista è proprio Baglioni, per cui la 62enne aveva fatto da corista a lungo: ". La tua voce bellissima canterà sempre con noi. Claudio". Prosegue anche Gigi D'Alessio con: "Da oggi sei ... È morta Claudia Arvati, finalista di "The Voice Senior": l'annuncio di Claudio Baglioni Claudia Arvati, corista di Claudio Baglioni e altri big e finalista a The Voice Senior, è morta all'età di 62 anni dopo una lunga malattia. "Ciao Claudia… Leggi ...Scomparsa all'età di 62 anni la corista dei più grandi big italiani: da Baglioni a Fiorella Mannoia. Il dolore dei fan e di tanti noti personaggi del mondo della musica ...