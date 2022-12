Chiara Ferragni in perizoma nella neve | roba da bollino rosso | Guarda

(Di martedì 27 dicembre 2022)e la sua famiglia stanno trascorrendo le vacanze di Natale in montagna, sulle Dolomiti. E proprio dalla, Fedez e la sorella di lei, Valentina, stanno pubblicando sui loro profili Instagram, foto e video delle feste anche con esilaranti siparietti con i figli Leone e Vittoria. In uno dei filmati postati dalla fashion blogger ce n'è uno in particolare che sta facendo molto ridere - ma anche molto discutere - i suoi fan e i follower di tutto il mondo.e Valentinainfatti hanno deciso di condividere alcuni scatti e video ad alto tasso erotico. Eccole infatti mentre senza vestiti e con indosso soltanto un reggipetto e unneri si fanno una passeggiata nelle...

Corriere della Sera

8 Ghiaccio bollente. L'influencersi è mostrata sempre più sexy, in intimo nero e stivali sulla neve, prima di un bacio romantico a Fedez e rischio caduta davvero hot... L'ultima provocazione dei Ferragnez arriva ...è un esempio, utilizza la giacca in pelle per evidenziare i vestiti più eleganti accompagnati da accessori preziosi e costosi. Persino le grandi forme in tulle rosa o bianco ... Chiara Ferragni in bikini sulla neve, attacchi social: «Prendi l’influenza». Lei risponde: «Col cavolo» Una gavetta tenace, un talento non in discussione e ora la svolta: tutti pazzi in America per Sabrina Impacciatore. (ANSA) ...Sempre col sorriso, mai una parola fuori posto, Valentina Ferragni è stata presa alla sprovvista da un piccolo incidente ...