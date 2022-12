Chiara Ercole entra nel board dell’Unione Industriali Torino

(Di martedì 27 dicembre 2022)a far parte deldicome vice presidente. Dal 2013 è Ceo di F.lli Saclà, azienda alimentare italiana a conduzione familiare, che da più di 80 anni produce prodotti vegetali di alta qualità. Dal 2015 è membro dell’advisoryNord Ovest di UniCredit e dal 2018 rappresenta l’American Chamber of Commerce sul territorio astigiano. Da inizio 2021,ricopre la carica di membro del consiglio generale dell’Associazione Industrie Alimentari presso la territoriale di Confindustria di. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

