Chi è Madalina Ioana Filip | l’esplosiva creator nota come Mady Gio che spopola tra OnlyFans e gaming?

Leggi su nonsolo.tv

(Di martedì 27 dicembre 2022) Nessuno può in alcuna maniera negare che sia esplosiva, un po’nessuno può negar che qualcuno sia un bravo ragazzo durante il suo compleanno. E che abbia un grande seguito, lo dicono i numeri (un milione e 200mila follower a fronte di zero profili seguiti,una vera diva, su Instagram – ma oltre due milioni di follower su TikTok). @gio Buon natale ? a tutti ?? ? sonido original – Luis Angel Orosco Parliamo di, content(tra, cosplay e contenuti un po’ più piccantini su) anchecon il soprannome diGio. Originaria della Romania,abbastanza evidente dal nome, è in realtà cresciuta in Italia – a Varese. E ...