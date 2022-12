Cher | il nuovo amore ha 40 anni in meno di lei e le ha chiesto di sposarla | ecco l' anello

Yahoo Finanza

amore per. La cantante ha pubblicato il suo regalo di Natale su Twitter: un anello con un diamante a goccia vistoso, con il quale il suo compagno Alexander A. E. Edwards le avrebbe chiesto ...con ilfidanzato Alexander A. E. Edwards. (Ipa) Leggi anche › Anelli di fidanzamento: i più belli delle star di ieri e di oggi Chi è ilfidanzato diSecondo quanto ... Cher ha un nuovo fidanzato di 40 anni più giovane: mega diamante in regalo Nuovo amore per Cher. La cantante ha pubblicato il suo regalo di Natale su Twitter: un anello con un diamante a goccia vistoso, con il quale il suo ...Si chiama Alexander A.E. Edwards e ha 40 anni in meno di lei. Ma, come dice lei «l’amore non conosce la matematica» È stato un Natale indimenticabile per Cher, almeno a giudicare dai regali che la can ...