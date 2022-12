Che cosa c' è in tv martedì 27 dicembre 2022?

(Di martedì 27 dicembre 2022) Cheguardare in tv27? Dai film alle miniserie, ai programmi-tv ai grandi classici: la lista dei contenuti disponibili è ampia Stasera in tv: la programmazione per27su Donne Magazine.

Corriere della Sera

Ci sono i loro resti,sono un'altra. Dire adessonei Paesi in guerra, e il Papa pensa certamente alla "martoriata" Ucraina, alla Siria a ogni altro pezzo di una "guerra mondiale"non ..., a più di vent'anni dalla fine dell'ultimo conflitto nei Balcani, ora temono una nuova escalation . La barricata "Rimuoveremo la barricata quando Pristina rilascerà Dejan Panti, Miljan Adi e ... Che cosa vuole davvero Putin Antonella Fiordelisi è risultata la preferita del pubblico con il 45% delle preferenze, ma qualcosa sembra non tornare. Durante la diretta di lunedì 26 dicembre sui social, che ...Maria Amatuzzo, 29 anni, è stata uccisa con dodici coltellate all’addome dal marito. Quando i carabinieri sono arrivati in casa, sul luogo dell'omicidio, l’hanno ...