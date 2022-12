Charlie Gnocchi ha perso il lavoro in radio | l’appello di Alfonso Signorini

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 27 dicembre 2022)è stato eliminato dal Grande Fratello Vip 7 ormai da diversi giorni. L’uomo ha iniziato a riprendere in mano la sua vita, uscendo dalla bolla della casa dove è stato uno tra i concorrenti più discussi.aveva dichiarato di voler tornare a fare il suo amatissimo, visto e considerato anche il fatto che deve mantenere le sue due famiglie.forse pensava di tornare in, a fare lo speaker per RTL 102.5. Le cose però non sono andate esattamente così. GF Vip 7,non lavora più per RTL 102.5 dopo essere stato un vippone Una volta uscito dalla casa del GF Vip 7,ha capito di non avere più il suo posto in. Da ormai molti giorni, ...