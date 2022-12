Cercansi autori dei tweet razzisti contro Mbappé Trovati | sono tutti neri

(Di martedì 27 dicembre 2022) Roma, 27 dic — Si trattava di «fuoco amico», se così vogliamo chiamarlo: ila sfondo pesantemente razzista di cui Kylianvenne fatto oggetto lo scorso anno — e che che fece venire le palpitazioni alle beghine antirazziste di mezzo mondo — non proveniva dalla mano guidata dall’«odio bianco» di qualche rancoroso europeo, ma da Karim, 19 anni e da tanti suoi «colleghi» nuovi francesi di origini africane o caraibiche: congolesi, algerini, ruandesi o addirittura somali., i colpevoli«nuovi francesi» Lo rivela il sito FDesouche.com riportando una notizia di Mediapart. Era il 28 giugno 2021, la Francia disputava il matchla Svizzera in occasione degli ottavi di finale degli Europei (che videro gli ...

