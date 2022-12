Centrale turbogas Luminosa | il Tar del Lazio boccia il ricorso della società

LabTV

Negli stessi giorni, l'Enel ha comunicato alla Regione Lazio di aver interrotto la procedura di Valutazione d'impatto ambientale per la conversione della, confermando di aver ...A Reggio la produzione di calore avviene all'interno del Polo Energetico che comprende laa ciclo combinatoe laRete 2. Il calore prodotto viene poi trasportato alle ... Centrale turbogas: il Tar Lazio dichiara 'inammissibile' il ricorso ... Il Tar del Lazio ha riconosciuto le ragioni della Provincia e del Consorzio Area sviluppo industriale di Benevento ed ha dichiarato inammissibile il ..."Auspichiamo una discussione matura, non come avvenuto in passato". Così Legambiente Molise a proposito del progetto di eolico off-shore davanti la costa del Molise. (ANSA) ...