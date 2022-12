QN Motori

L'utilizzo deiguid a è da sempre stata una questione molto controversa tra i guidatori. A tutti sarà capitato di utilizzare lo smartphoneguida o vedere qualcuno farlo. Si tratta di un ......ed il bullismo "Sotto il profilo giuridico sono norme rilevanti quelle previste nella lotta... Anche la misura prevista per chi commette atti di bullismo con il divieto di utilizzo dei, ... Cellulari alla guida: cosa è consentito fare e cosa no La famosissima applicazione di messaggistica, WhatsApp, non sarà più disponibile per diversi modelli di cellulare: interessati anche gli utenti di IPh ...Cellulari vietati a scuola, il ministro Valditara: «Da smartphone effetti dannosi. Sanzioni definite da regolamenti interni» Bidello palpeggia le alunne minorenni a scuola, loro chiedono aiuto alla ...