Ceglie Messapica | concerto gospel in chiesa stasera Estensioni

Leggi su noinotizie

(Di martedì 27 dicembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: È tempo di musica. Martedì 27 e mercoledì 28 dicembre le straordinarie voci dei “Nathan Mitchell and the voices of inspiration” accenderanno il cartellone di questa edizione winter 2022 di “music Festival”, con la direzione artistica di Idea Show. Appuntamento martedì 27 dicembre alle ore 20.00 nelladi San Rocco die mercoledì 28 dicembre alle ore 20.00 nelladi Sant’ Antonio a Martina Franca, entrambi con ingresso gratuito. I concertidei “Nathan Mitchell and the voices of inspiration” sono organizzati da “Spazio 01” e inseriti nella programmazione di “music Festival”, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Martina ...