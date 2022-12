Cazz*** | ci hanno distrutto! | manovra | il violentissimo sfogo di Nicola Porro

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 27 dicembre 2022) Non si ferma nemmeno a Natale,. E festeggia il 25 dicembre con un piccantissimo commento video allalicenziata dal governo di centrodestra guidato da Giorgia Meloni e approvata alla Camera poche ore prima, dopo un dibattimento fiume a Montecitorio. Per il conduttore di Quarta repubblica, la legge di bilancio targata Meloni "è unache non vale nulla, per due terzi è sulle bollette". La mancanza di fondi e risorse e la drammaticità di una situazione da tamponare con assoluta emergenza sono senza dubbio alibi a favore della nuova maggioranza, chiamata a formulare una finanziaria in un mese di tempo per non arrivare all'esercizio provvisorio, che avrebbe di fatto ingessato l'Italia per i prossimi 12 mesi. Ma questo non basta, spiega, perché resta il vizio ...