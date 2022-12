ilmattino.it

Un tipico esempio di progetto realizzato da XOCEAN è una recente indagine per un parco eolico. Ilè stato lanciato dalla costa ed ha viaggiato a oltre 120 km fino al sito dove ha ...A vincere come detto ill'5000 D20 di Barlesi che conquista così la decima vittoria nella competizione e si avvicina al record di Tullio Abbate , il pilota che ha vinto più ... Catamarano da offshore si ribalta in mare al largo di Bacoli: morto 35enne Bacoli. Tragedia questa mattina al largo del porto di Baia dove un catamarano offshore si è ribaltato: nell’incidente ha perso la vita Pasquale Corsaro, 35 anni, meccanico originario ...