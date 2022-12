Castel Volturno | minaccia con il fucile il titolare di una pizzeria dopo una lite | arrestato

CasertaNews

... dedicato ai bambini della fascia di età 0 - 6, con un focus specifico sui primi 1.000 giorni di vita, che prende il via nelle aree di Desio (MB), Valle Trompia (BS), Roma,(CE) e ...E' in corso l'ultimo giorno di riposo per i calciatori del Napoli . Dopo tre giorni di stop concessi da Luciano Spalletti, domani gli azzurri si ritroveranno a. Domani si lavora aSi riprenderà con gli allenamenti in vista della gara del 4 gennaio contro l'Inter. Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli ... "Complimenti a chi continua a credere in Castel Volturno" NAPOLI - Se sei georgiano e hai (quasi) vent’anni e giochi in attacco e dribbli anche l’aria, non si scappa: sei il nuovo Kvara, secondo le tavole antiche del calcio e forse anche del giornalismo, seg ...Ultimo giorno di riposo per i calciatori del Napoli. Dopo tre giorni di stop concessi da Luciano Spalletti, domani gli azzurri si ritroveranno a Castel Volturno e riprenderanno gli allenamenti in vist ...