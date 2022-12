Caso Madame | la cantante squalificata da Sanremo 2023? Risponde Amadeus

Corriere della Sera

E c'è anche: a confermare che la cantante al centro deldei falsi vaccini a Vicenza è a oggi in gara è stato il conduttore e direttore artistico Amadeus . FantaSanremo era letteralmente ..., la posizione di Amadeus . L'indagine ., le possibili conseguenze ., la posizione di Amadeus. "C'è un'indagine in corso e si è innocenti finché non si viene ... Amadeus sul caso Madame: «Ad oggi è in gara a Sanremo» Sviluppi per l’inchiesta sulle finte vaccinazioni Covid aperta a febbraio a Vicenza, che ha portato all'arresto di tre persone, tra cui la dottoressa Daniela Tecioiu, 57 anni, e vede coinvolte vip com ...La cantante sarebbe rimasta coinvolta in un presunto maxi giro di vaccinazioni false sul quale sta indagando la Procura di Vicenza ...