Caso Juve | approvato il bilancio | perdita di 238 milioni Agnelli si congeda | ' Non è stato facile'

La Lazio Siamo Noi

L'assemblea degli azionisti della Juventus, riunita all'Allianz Stadium, ha approvato il bilancio 2021/2022, chiuso con una perdita di esercizio di oltre 238 milioni di euro. "Non è stata una ...Tra gli interventi degli azionisti c'è a sorpresa quello dell'ex direttore del club Luciano Moggi, ora azionista: "In tanti si domandano perché ho chiesto di venire e di parlare. Ci ho pensato su, vi ... Caso Juve, Sarri e la rivelazione su Paratici: "Mi chiamò al telefono e..." A preoccuparlo le condizioni di Juan Cuadrado, che ha saltato le ultime amichevoli della Vecchia Signora e rimane in dubbio per la partita contro la Cremonese del 4 gennaio. Secondo quanto riportato d ...Il mercato della Juventus comincia a muoversi. A pochi giorni dal ritorno del campionato, in casa bianconera si pensa anche alle mosse per rinforzare la squadra, nonostante le varie vicissitudini ...