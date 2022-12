Caserta | proseguono le verifiche su solai e controsoffitti nelle scuole della provincia

(Di martedì 27 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiProsegue il Piano straordinario per lesulla sicurezza deidellesuperiori di Terra di Lavoro, ai sensi del D.M. 784 del 2019. Il Piano, approvato e finanziato dal Miur, Decreto Direttoriale n. 2 dell’8 gennaio 2020, in attuazione del D.M. n. 784 del 2019, prevede l’espletamento delle indagini e delledeidegli edifici scolastici pubblici, tesi a garantire la sicurezza degli stessi contro eventi di crollo. Il Piano, nello specifico, prevede indagini edelle condizioni statiche didi 70 plessi scolastici di Terra di Lavoro, che interessano 41 istituti scolastici, poiché alcune di queste ...

anteprima24.it

Parete () -gli appuntamenti promossi dal Circolo Interforze 'Caduti di Nassiriya' nell'ambito dei progetti scolastici relativi all'educazione alla Legalità . Dopo l'incontro di pochi giorni ...Le attività dell'Ordine degli Ingegneri. Domani, 21 dicembre alle ore 18, presso la sede ... Ivan Verlingieri),(Ing. Carlo Raucci), Napoli (Ing. Gennaro Annunziata) Presidente del ... Caserta, proseguono le verifiche su solai e controsoffitti nelle scuole ... CINEMA Per la rassegna “Cinema sotto l'albero” nell’ex Palazzo dei Pegni, in via Duomo a Marcianise, due le proiezioni in programma questa settimana (entrambe alle ...Santa Maria Capua Vetere (Caserta), 24 dicembre 2022 – Sono passati pochi giorni dalla tredicesima edizione del concerto di Natale ...