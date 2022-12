(Di martedì 27 dicembre 2022) Tanti auguri dalla, ale al gelo, al massimo col supporto deicheenergia correndo sulla ruota. Da Mosca arriva l’ennesima provocazione nei confronti dell’Occidente. La tv russa Rt,Today, messa al bando dalla Ue, ha trasmesso unin cui fa all’Europa i suoi auguri di un“anti-russo” con una scena del 2021, quando una famiglia si riunisce sotto l’albero e alla bambina viene regalato un criceto. Nella scena successiva, ambientata un anno dopo, la stanza è illuminata solo da candele e il criceto gira sulla sua ruota per alimentare una dinamo. Poi arriva la guerra in Ucraina, le sanzioni allae le ritorsioni di Mosca nella ...

Secolo d'Italia

... "Non è ancora finita" Continua a imperversare negli Stati Uniti l'ondata diestremo: il ... Molte vittime sono state trovate all'interno delle loro auto, nellee nei cumuli di neve. Nella ...Bufera di neve Usa, a Buffalo leintrappolate nel ghiaccio - Video New York bloccata dal gelo ... Più a Nord a uccidere è stato ilunito alla neve. Con uno di quei fenomeni estremi che ... Case al freddo e criceti che producono corrente: così la Russia augura Buon Natale agli europei (video) Miracolo di Natale a Pavullo: commozione di famigliari e soccorritori. Localizzato dall’unità cinofila dopo 48 ore ...Alcune persone bloccate nelle loro auto per più di due giorni. Dirigente della contea di Erie: «Non è ancora finita» ...