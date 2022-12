Caro Porro | caccia al tesoro | il libro non c’è nella Messina di Martino

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 27 dicembre 2022) Buongiorno Nicola, update sulla missione “Il Padreterno è liberale” a Roma e. Roma (19, 22 e 23 dicembre), Feltrinelli di Viale Marconi: Entro la sera del 19 e inizio lasenza chiedere info ai commessi ma solo sperando in un product placement all’altezza dell’opera che cerco. La ricerca termina dopo una decina di minuti, sezione saggistica ed economia nell’angolo più remoto dell libreria (per intenderci, se conosci il punto vendita:stanza in fondo, molto in fondo, a sinistra). Ultima copia disponibile, posizionata di piatto in orizzontale, quasi coperta da altro, molto meno in vista delle decine di luminosissime copie di Scurati e affini che già ti accecano a partire dalle vetrine d’ingresso. La copia la trovo ma mentre faccio la lunghissima fila alle casse ricevo una telefonata di lavoro e sono costretto a ...