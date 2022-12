Carmine | operai senza stipendio | Raineri | “Attendiamo il pagamento dalla regione siciliana”

Leggi su filodirettomonreale

(Di martedì 27 dicembre 2022) Da circa un anno e mezzo la “Coestra srl” è impegnata nei lavori di riqualificazione ambientale del, uno dei quartieri storici della città di Monreale. La società di Marineo si è aggiudicata nel settembre 2020 l’appalto per un importo di circa 2.400.000 €. Gran parte del costo dei lavori è finanziato, a valere sulle risorse FSC 2014-2020 (“Patto per la Sicilia”). Solo una minima parte è a carico del bilancio comunale. Sono una decina gliimpegnati negli interventi che stanno riguardando gli impianti idrici, elettrici e di illuminazione, del gas, e tutta la pavimentazione che darà un nuovo volto al quartiere. Riqualificazione del, aggiudicati i lavori alla “COESTRA s.r.l.” di Marineo Da due mesi non percepiscono lo ...