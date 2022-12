Carceri | Pd | ' da governo solo chiacchiere e in manovra solo tagli'

(Di martedì 27 dicembre 2022) Roma, 27 dic. (Adnkronos) - “Dopo l'episodio avvenuto al Beccaria di Milano, tutti gli esponenti della maggioranza e deldi destra si sono affannati nell'assicurare un cambio di passo per affrontare il tema dell'emergenza carcere e giustizia. Noi però stiamo ai fatti: con la Legge di bilancio sono stateate le risorse per questo fondamentale comparto. Avevamo presentato un emendamento allaper ripristinare le risorse al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, cancellando contestualmente ifatti dal, ma la nostra richiesta non è stata accolta". Così la presidente del Gruppo Pd alla Camera, Debora Serracchiani, e il capogruppo dem in commissione Giustizia, Federico Gianassi. "Nella lunga notte dell'approvazione della- proseguono i dem ...

Vesuvio Live

L'appello dei sindacati al: "Serve un decreto" .sovraffollati in Italia: l'occupazione è oltre il 110% . Allarme suicidi in carcere: quanti detenuti si tolgono la vita . Chi ...... il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche, ilriporta in cella 4 - 500 detenuti ai domiciliari durante l'emergenza ... Sovraffollamento dei carceri, l'idea del Governo: "Rimandiamo a ... Il figlio del leader leghista Matteo Salvini è stato rapinato per strada a Milano in Via Jacopo Palma. Federico, 19 anni, nella sera di venerdì 23 dicembre è stato minacciato con una bottiglia di vetr ...Fuga di Natale dal carcere minorile. È accaduto a Milano dove domenica pomeriggio sette detenuti, alcuni dei quali maggiorenni, ...