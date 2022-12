Carburanti | prezzi benzina e diesel in calo oggi in Italia

(Di martedì 27 dicembre 2022) Roma, 27 dic. - (Adnkronos) -diininsulla rete. Lo segnala Quotidiano Energia spiegando che non si registrano nuovi movimenti suiraccomandati dei due prodotti, ma il monitoraggio deipraticati alla pompa mostra medie in discesa a valle dei precedenti ribassi. Quotazioni internazionali ferme per festività. L'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati dell'Osservadel Mimit vede un prezzo medio nazionale praticato dellain modalità self è 1,630 euro/litro (1,644 il valore di venerdì), con i diversi marchi compresi tra 1,619 e 1,639 euro/litro (no logo 1,634). Il prezzo medio praticato delself va ...

L'Eco di Bergamo

La situazione sta diventando ancora più pesante a cause dei rincari dei, perché ogni ... 'Con iaumentati, conviene sempre meno ricorrere al metano da queste parti - ha riferito a ...L'aumento generalizzato deidi ogni settore commerciale e non solo. I servizi, i, le bollette di luce e gas praticamente raddoppiate. Il presente, insomma, è qualcosa che non ... Carburanti, prezzi praticati in discesa - Ambiente e Energia (Adnkronos) - Prezzi di benzina e diesel in calo oggi in Italia sulla rete carburanti. Lo segnala Quotidiano Energia spiegando che non si registrano nuovi movimenti sui prezzi raccomandati dei due ...Quotidiano Energia - Prezzi di benzina e diesel in calo sulla rete carburanti. Non si registrano nuovi movimenti sui prezzi raccomandati dei due prodotti, ma il monitoraggio dei prezzi praticati alla ...