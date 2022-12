Capodanno in città | 10 hotel di lusso dove far festa in Italia

L'Arena

... Le Vibrazioni a Palmi il 29 dicembre, sono infatti previsti inper il 31 dicembre e l' 1 ... previsto per il 29 e 30 dicembre, e poi il gran finale con il Gran Concerto diprevisto per ......patto con i turisti che troveranno unapiù sicura, più pulita, più ecologica e in generale più bella". Ultimi Articoli Bellaria: dopo il successo del Villaggio di Natale in arrivo il... Mercatini, un milione in città. Il Capodanno Anche nei quartieri