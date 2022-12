Calendario sci alpino oggi | orari 27 dicembre | programma | tv | streaming | pettorali | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di martedì 27 dicembre 2022) Dopo aver festeggiato a dovere il Natale, torna protagonista la Coppa del Mondo di sci2022-2023. Abbiamo davanti a noi un martedì di grande importanza, dato che saranno in scena sia il comparto maschile, sia quello femminile. Gli uomini, infatti, saranno impegnati nella seconda (ed ultima) prova della discesa di Bormio, per studiare in maniera più accurata le linee della splendida pista denominata “Stelvio”. Il tracciato valtellinese è una sorta di seconda casa per Dominik Paris, dato che vi ha vinto in ben 7 occasioni. Sarà l’occasione giusta per sbloccarsi per l’altoatesino? Il comparto femminile, invece, inizierà il lungo filotto di gare di Semmering (Austria) e lo farà con il primo dei due giganti in. La prima manche sarà fissata per le ore 10.00, mentre la seconda scatterà alle ore 13.05. Marta Bassino e Federica Brignone non ...