Calciomercato Milan – Rinnovo Leao | patto nello spogliatoio | il punto

I rinnovi tardano ad arrivare Le grandi di A si attrezzano per uscire al più presto dal limbo. Non a caso ilmette fretta a Leao ma pensa a Zaniolo. L'Inter bracca Scalvini se non va a dama con Skriniar, mentre la Juve si dà da fare per Milinkovic temendo l'addio di Rabiot. E il Napoli flirta con Beto ...1 Ilsta decidendo se investire sull'arrivo a gennaio di un nuovo portiere, considerando che Tatarusanu a fine anno saluterà il. Il problema è che l'Atalanta chiede 5 milioni di euro per Sportiello , libero da giugno. Sempre secondo il Corriere della Sera , il sogno è Vicario che però costa 15 milioni e difficilmente ...Il Giornale in edicola stamattina titola così sul mercato del Milan: "Non solo Sportiello. C’è pure Cragno". I rossoneri sono alla ricerca di un nuovo portiere visto ...Il tecnico rossonero intervistato in esclusiva per “I Re del calcio”: “Dobbiamo pensare a fare tanti punti, l’anno scorso ne sono ...