Calciomercato Milan – Confermato l’interesse per Zaniolo | il punto

In particolare è stato l'ex difensore del, Adil Rami ad usare gli epitoti peggior dando al poritere della 'Peggior mer.. nel calcio'. Di Maria ha così risposto: 'Il Dibu è il miglior portiere ...12 L'allenatore del, Stefano Pioli ha rilasciato una lunga intervista a Italia Uno che andrà in onda il 29 dicembre ma di Sportmediaset ha rilasciato alcune anticipazioni. In particolare Pioli crede davvero alla ...Oltre al Napoli sul giocatore ci sono tutte le big italiane, il Milan, l’Inter e la Juventus e anche la Roma. Anche all’estero osservano Kiwior, finito nel mirino dei tedeschi del Borussia Dortmund.Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha rilasciato una lunga intervista a "I re del calcio" in onda il 29 dicembre alle 23.45 su Italia Uno ...