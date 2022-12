Calciomercato Inter – Per Skriniar c’è la fila di pretendenti

Calciomercato.com

Commenta per primo Nuove sirene inglesi e non solo per Denzel Dumfries , nel mirino di Bayern Monaco, Chelsea e Manchester United. L'non prenderà in considerazione alcuna offerta inferiore ai 60 milioni di euro. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , in caso di cessione a gennaio i nerazzurri tornerebbero sul marocchino ..., Dumfries via per 60 milioni: l'ha già il sostituto Mazraoui © LaPresse Il nome già programmato per fare il pieno e dare respiro alle proprio casse, è quello di Denzel Dumfries. ... Supercoppa italiana, la cifra incassata da Inter e Milan CALCIOMERCATO - Il Toro spazza via le voci di cessione susseguitesi dopo la vittoria del Mondiale. I rossoneri continuano a seguire il talento della Roma.L'Inter è pronta a sacrificare Dumfries ma vuole almeno 60 milioni: Marotta ha già in testa il nome dell'erede che è Mazraoui del Bayern ...