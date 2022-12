Calciomercato Empoli | anche il Milan su Vicario

(Di martedì 27 dicembre 2022)ilsi iscrive alla corsa per. I toscani però chiedono almeno 15 milioni per il portiere Tutti pazzi per Guglielmo. Il portiere dell’sta confermando in questa stagione quanto di buono aveva già messo in mostra nella scorsa, diventando un obiettivo per molte squadre. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, tra queste adesso ci sarebbeil: i rossoneri sono ancora alle prese con l’infortunio di Maignan. I toscani comunque chiedono almeno 15 milioni per lasciar partire l’estremo difensore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

