Calciomercato Chelsea | chiusura vicina per Badiashile?

(Di martedì 27 dicembre 2022) Le trattative tra il Monaco e ilstanno arrivando alle fasi finali per Benoit. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il difensore dei monegaschi è ad un passo dai Blues. Affare da 35/40 milioni, c’è anche l’accordo di massima sul contratto con il difensore, che non vede l’ora di sbarcare a Londra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

