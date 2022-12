Calcio | Torino | lesione al bicipite femorale della coscia destra per Pellegri

Tuttosport

Brutte notizie in casa. Il club ha comunicato che Pietro Pellegri ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia destra , e che nelle prossime ore verrà sottoposto a ulteriori esami strumentali. Questa ...Su Instagram ha condiviso due foto mentre cammina sulla neve, scatenando i sostenitori bianconeri che nella sua seconda avventura anon l'hanno ancora mai visto in campo. Pogba tra i convocati,... "Torino, Barath fa per te" Torino, 27 dic. – (Adnkronos) – Tegola per il Torino. L'attaccante Pietro Pellegri ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia destra. Lo ha annunciato il club granata con una nota sul ...