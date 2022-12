Calcio | Serie B; nove giocatori squalificati

Eurosport IT

B, record stagionale su Sky In totale le partite della 19iornata diB hanno ottenuto il record stagionale su Sky con 622 mila spettatori medi cumulati, migliorando il dato del weekend 11/...MILANO - Sono in tutto nove i giocatori fermati, tutti per un turno, dal giudice sportivo al termine della diciannovesima giornata del campionato cadetto. Si tratta di: Alessandro Murgia , Biagio ... Il 2022 del calcio italiano: da Agnelli a Trentalange, le ombre spengono le (poche) luci Serie B, 19a giornata: i risultati dei match delle 15. Vittoria per Cagliari, Como e Modena, pari per il Venezia 26 Dicembre 2022 Calcio In contemporanea a Benevento-Perugia si sono giocate… Leggi ...Fermati per una giornata Murgia, Meccariello, Tripaldelli, Acampora, Tello, Viviani, Alvarez, Pierozzi e Visentin ...