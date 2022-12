Calcio | presidente Afa | ' Scaloni continuerà ad essere il ct dell' Argentina'

(Di martedì 27 dicembre 2022) Buenos Aires, 27 dic. -(Adnkronos) - "Siamo due uomini di parola. Tra di noi non c'è problema quindi non ho dubbi sul fatto cheadil ct". Con queste parole ila Feder(Afa) Claudio Tapia conferma il ct Lionelsulla panchina'albiceleste. L'obiettivoa Federè quello di prolungare il contratto del ct campione del mondo fino ai mondiali del 2026.

Ildella Federcalcio argentina (Afa), Claudio 'Chiqui' Tapia, ha assicurato che il commissario tecnico della nazionale campione del mondo, Lionel Scaloni, rinnoverà il contratto alla guida