Calcio | ascolti al top su Sky per il Boxing day di Serie B e Premier League

(Di martedì 27 dicembre 2022) Roma, 27 dic. - (Adnkronos) - DoppioDay ieri su Sky: i match diB ein onda nella giornata di Santo Stefano hanno totalizzato un ascolto cumulato di oltre 1 milione di spettatori medi complessivi. In totale le partite della 19esima giornata diB hanno ottenuto il record stagionale su Sky con 622 mila spettatori medi cumulati, migliorando il dato del weekend 11/12 dicembre che aveva ottenuto 508 mila spettatori medi cumulati. In particolare il posticipo diB Bari-Genoa in onda dalle 20.30 è stato visto nel complesso da 176 mila spettatori medi e 624 mila spettatori unici, diventando la partita più vista della stagione, insieme a Genoa-Cagliari dello scorso ottobre. Nel pomeriggio, invece, Diretta GolB delle ore 15 ha ...

BARI - Boxing Day da record per la Serie BKT non solo per il pubblico negli stadi. Come infatti comunicato da Sky, uno dei broadcaster ufficiali della Lega B, le partite della 19/a giornata di Serie ...Doppio Boxing Day ieri su Sky : i match di Serie BKT e Premier League in onda nella giornata di Santo Stefano hanno totalizzato un ascolto cumulato di oltre 1 milione di spettatori medi complessivi. ... Ultimo'ora: Calcio: ascolti al top su Sky per il Boxing day di Serie B e ... Bari-Genoa, posticipo della diciannovesima giornata e ultima del girone di andata, è stato visto da 624 mila spettatori unici. Si tratta della partita più vista della stagione ...Nel Boxing Day di ieri numeri da record per i canali Sky: i match di Serie BKT e Premier League in onda nella giornata di Santo Stefano sono stati seguiti da oltre 1 milione di spettatori ...