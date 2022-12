Calciatore semiprofessionista inglese accoltellato a morte a Birmingham

Leggi su sportface

(Di martedì 27 dicembre 2022) Undi 23 anni è statoieri sera in una discoteca di. A dare la triste notizia è stata la West Midlands Police, secondo cui la vittima si chiama Cody Fisher. Il giovane si trovava lì con un gruppo di amici quando è stato avvicinato da alcune persone e ucciso. Fisher giocava per lo Stratford Town FC, un club di calcio che milita nella Southern Football League, una lega calcistica semiprofessionistica. Il presidente della società, Jed McCrory, ha detto a Sky News che “tutti sono sconvolti dalla notizia” e ha descritto Fisher come un “di talento” e una “persona adorabile”. SportFace.