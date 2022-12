Calano i prezzi del gas? Perché in Italia c' è poco da festeggiare

Leggi su iltempo

(Di martedì 27 dicembre 2022) Il prezzo delin Europa continua a calare, mentre si avvia alla conclusione un anno segnato duramente dai rincari dell'energia. I futures per gennaio all'hub olandese Ttf di Amsterdam hanno chiuso la seduta odierna di scambisopra gli 80 euro, scendendo anche sotto i 77 nel corso della giornata, facendo immaginare tempi meno severi in futuro per famiglie e imprese. Si nota sempre più nei mercati l'effetto suilegato al tetto imposto dall'Unione Europea, elemento svolta nell'andamento delle quotazioni. E dati positivi arrivano inoltre sul versantedei carburanti, in discesa sulla rete nazionale sia per quanto riguarda la benzina che rispetto a diesel e gpl. Non tutti però gongolano, e c'è chi invita anzi a non abbassare la guardia. E' il caso di Michele Marsiglia, presidente di Federpetroli, per ...