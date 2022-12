Cagliari | l'agente di Nandez | 'Mi ha chiamato Gattuso | lo vuole al Valencia'

Calciomercato.com

...quattordici milioni di dollari grazie al mioma adesso li ho persi tutti fra donne, scommesse e vizi vari, e vivo da povero" confessò in una celebre intervista qualche anno fa. "Aero ...... classe 1973, che in Italia ha indossato la maglia di, Juventus, Perugia, è stato ... Il mioPaco Casal mi ha fatto guadagnare tanti soldi, poi se li ho persi è stata soltanto colpa mia. ... Cagliari, l'agente di Nandez: 'Mi ha chiamato Gattuso, lo vuole al ... Il tecnico del Valencia starebbe spingendo per avere Nandez a gennaio, ha svelato l’agente Bentancur. Il Cagliari ha posto condizioni precise ...In questi giorni, tra la corsa agli acquisti per Natale e la presenza di numerosi cantieri nelle zone del centro, la viabilità è un incubo ...