Bufera su Julian Alvarez | il raptus della fidanzata coi ragazzini | caos in Argentina | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 27 dicembre 2022) Già, il trionfo al mondiale in Qatar 2022 cambia la vita a tutti gli argentini, non solo a Leo Messi, il capitano e trascinatore. Anzi, la leggenda in carne ed ossa. Il punto è che per i membri dell'Albiceleste che nella finalissima contro la Francia ha scritto un pezzo di storia, ora l'attenzione è ai massimi livelli. Sotto ai riflettori, sempre, travolti da un entusiasmo debordante, soprattutto in Patria, basti pensare alle oceaniche celebrazioni che si sono viste a Buenos Aires. Si diceva: le vite che cambiano. E si pensi a, attaccante argentino del Manchester City, diventato idolo assoluto nel suo Paese dopo aver disputato un mondiale da protagonista. Ecco, si pensi adperché suo malgrado è finito al centro di una polemica innescata dalla sua, Emilia Ferrero. Il tutto è ...