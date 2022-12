(Di martedì 27 dicembre 2022)per Alexis Macsulle tracce dell’argentino in forza al. La situazione Secondo quanto riferito da Repubblica Inter e Juventus avrebbero messo nel mirino Mac, centrocampista argentino 24enne tra i protagonisti nell’ultimo Mondiale. Sulle sue tracce del giocatore delci sarebbero però anche Liverpool e Benfica e la base d’asta per l’estate è di 35-40 milioni. A gennaio difficile strapparlo al club inglese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Brighton, tutti pazzi per Mac Allister: mezza Europa sull'argentino Tutti pazzi per Alexis Mac Allister: mezza Europa sulle tracce dell'argentino in forza al Brighton. La situazione Secondo quanto riferito da Repubblica Inter e Juventus avrebbero messo nel mirino Mac ...Southampton - Brighton Hove Albion 1-3 highlights e gol: le azioni principali della sfida della diciassettesima giornata di Premier League 2022/23.