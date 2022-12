Boxe | rinviato il match tra De Carolis e Scardina | sfida il 5 marzo a Milano

Leggi su oasport

(Di martedì 27 dicembre 2022) L’incontro tra Giovanni Dee Danieleè statodi cinque settimane. Ilera in programma per venerdì 27 gennaio, ma è slittato a venerdì 3. L’attesatra i due pesi supermedi, rivincita del confronto andato in scena lo scorso 13 maggio e vinto da Deper ko, avrà sempre luogo all’Allianz Cloud di. Il confronto tra Giovanni De(31-10-1, 15KO) e Daniele(20-1-0, 16KO) metterà in palio la cintura internazionale WBO della categoria di peso. Nelle prossime settimane saranno diramate tutte le informazioni relative alla rivendita dei biglietti e alla programmazione televisiva dell’incontro tra Giovanni Dee Daniele ...