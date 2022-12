Botti | come proteggere gli animali domestici la notte di Capodanno - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

... chi ad agosto è partito con una rata mensile da 1500 euro, ha una chiusura d'anno coie deve ... è altrettanto vero che la BCC non è una bancatutte le altre. Ne ha descritto bene la ...L'Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) ha realizzato un decalogo in dieci punti. 'Evitiamo soluzioni fai da te somministrando tranquillanti: alcuni sono addirittura controindicati e ... Botti, come proteggere gli animali domestici la notte di Capodanno Tanasi, nel chiedere anche l’intervento del Ministro dell’Interno ricorda come già siano diverse le città che negli ultimi anni hanno accolto la richiesta del Codacons vietando i botti. «Non si tratta ...La prima cittadina: “Stop ai botti di Capodanno per tutelare persone fragili, i nostri amici animali e l’ambiente” “Ho firmato l’ordinanza per tutelare la sicurezza delle persone, dei nostri amici a 4 ...