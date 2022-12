Bonus 150 euro | indennità una tantum per i pensionati e altre categorie | ecco requisiti e scadenza

Sky Tg24

Il nuovodi 350 euro è da intendersi al lordo, è una tantum per cui sarà erogato una sola ... infatti, a gennaio 2023 saranno pagati 200 euro e in busta paga di marzo i restantieuro. Dal ...La risposta del Governo è arrivata sotto forma dicon le due indennità una tantum di 200 euro eeuro elargite ai cittadini proprio in questi ultimi mesi. C'è però anche un'altra valida ... Bonus 150 euro, come riceverlo Ecco chi deve presentare domanda all’Inps Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Salvo cambiamenti dell'ultimo minuto alla legge di bilancio, anche nel corso del 2023 sarà possibile usufruire del bonus mobili.