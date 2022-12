Boniek | “Il Napoli vincerà lo scudetto e può ambire alla Champions | Spalletti m’incuriosisce”

Leggi su sportface

(Di martedì 27 dicembre 2022) Zibì, ex attaccante e attuale vice-presidente dell’Uefa, ha concesso un’intervista al Corriere dello Sport, toccando vari temi tra cui il premio di miglior allenatore del 2022: “Per giudicare un tecnico ci sono due modi: conoscere la maniera in cui lavora o guardare esclusivamente i risultati. Secondo quest’ultimo criterio, ovviamente il numero uno è Carlo Ancelotti. Ciò non vuol dire però che sia il migliore di tutti; d’altronde senza una squadra forte non si vince“. In lizza per il riconoscimento ci sono anche due tecnici che allenano in Serie A, ovvero Lucianoe José Mourinho: “La Roma ha vinto la Conference League e Mourinho partecipa sempre a queste corse, anche per carisma e rilevanza mediatica.invece. Parla poco ma in modo concreto, ha le idee chiare su come rivolgersi ...