Bologna | su Toni Lato c’è anche l’Olympiacos

(Di martedì 27 dicembre 2022) Cresce la concorrenza per, terzino sinistro 25enne di proprietà del Valencia. Sullo spagnolo c’è infattiSecondo quanto riportato da Super Sport, cresce la concorrenza per. Il terzino sinistro spagnolo di proprietà del Valencia è infatti nella lista degli obiettivi di calciomercato del. Sullo spagnolo adesso c’è però, alla ricerca di un nuovo terzino sinistro per rimpiazzare Marcelo. Il brasiliano ex Real Madrid è infatti stato molto deludente nella prima metà di stagione passata nel Pireo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

