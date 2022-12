Calciomercato.com

...sue memorie Vittorio Pozzo - bena non mandare indietro chi avevo convocato. Dovevo anche in quel caso arrivare al numero di ventidue. Ero stato in precedenza ai Giochi Universitari a, ...Hadi raccontare il proprio vissuto legato all'esperienza di malattia della sua bambina nel ...è diretta verso il reparto di Oncoematologia pediatrica dell'ospedale Sant'Orsola diper ... Bologna, deciso il futuro di Soriano | Mercato | Calciomercato.com Bologna - Avete già deciso come festeggiare l'arrivo del 2023 C'è chi preferisci la tradizionale tavolata, se non in casa, al ristorante tra cenoni e menù speciali per San Silvestro e c'è chi preferi ...Bologna - Quest’anno ti piacerebbe festeggiare il capodanno a Bologna, ma non hai ancora deciso cosa fare di preciso Oltre ai cenoni nei ristoranti, ecco qualche idea per trascorrere la notte più lun ...