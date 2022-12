Bollette | scende il prezzo della luce - 25% | in crescita il gas +20% Le nuove tariffe e quanto si risparmierà

leggo.it

il prezzo della luce ( - 25%), in crescita il gas (+20%). Le nuove tariffe e quanto si risparmierà Congedo mestruale per le studentesse, l'iniziativa al Liceo Artistico di Ravenna: '...Quanto al gas , ha spiegato Tabarelli, è atteso 'un aumento delledi dicembre del 20% a 1,48 euro al metro cubo'. Secondo Tabarelli 'la variazione stimata in base ai prezzi all'ingrosso dell'... Bollette: scende il prezzo della luce (-25%), in crescita il gas (+20%). Le nuove tariffe e quanto si risparmi “La variazione stimata in base ai prezzi all’ingrosso dell’elettricità, scesi sulla pressione di quelli del gas, è ...ROMA Per le tariffe dell'elettricità "arrivano finalmente buone notizie" mentre per il gas non è ancora tempo di ribassi. E' la previsione di Davide Tabarelli, presidente di… Leggi ...