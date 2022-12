Bollette | per l’elettricità atteso calo del 25% | per il gas +20%

Agenzia ANSA

...mobili Le tempistiche Tutti i bonus rinnovatiil 2023 Il governo ha rinnovato una serie di bonus ancheil 2023, alcuni dei quali con delle sostanziali modifiche. Dal bonus socialeal ...le tariffe dell'elettricità 'arrivano finalmente buone notizie', mentreil gas non è ancora tempo di ribassi. E' la previsione di Davide Tabarelli, presidente di ...'un aumento delledi ... Bollette: Tabarelli, per la luce atteso -25% e per gas +20% "Per le tariffe dell'elettricità arrivano finalmente buone notizie mentre per il gas non è ancora tempo di ribassi". E' la previsione di Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...